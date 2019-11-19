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Emre Belözoğlu geri dönüyor

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa maçında oynamayan kaptan Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyebilecek...

Fenerbahçe'de BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi Emre Belözoğlu sevinci yaşanıyor...

Sarı-lacivertli ekibin kaptanı, sakatlığı sebebiyle ligde son oynanan Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almamış ve A Milli Takım'ın İzlanda mücadelesinde forma giyememişti...

39 yaşındaki futbolcu, takımla birlikte Samandıra'da çalışmalarını sürdürüyor. Rutin antrenmanların yanı sıra özel bir program da uygulanacak olan tecrübeli oyuncu için sağlık ekibinin oynamasına engel bir durumunun olmadığı yönünde rapor verdiği öğrenildi.

Emre'nin de Yeni Malatyaspor maçında sahada olmayı çok istediği ve Ersun Yanal ile yaptığı görüşmede hazır olduğunu söylediği ifade edildi.

Ersun Yanal'ında zorlu Malatya deplasmanında tecrübeli futbolcuya göre planlarını yaptığı belirtildi......

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19 Kasım 2019 , Salı
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