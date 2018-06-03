Emre Belözoğlu Fenerbahçe Kongresi'nde oyunu kullandı – Fotomaç TV
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    Emre Belözoğlu Fenerbahçe Kongresi'nde oyunu kullandı

    Fenerbahçe kongre üyesi olan Medipol Başakşehir'li oyuncu Emre Belözoğlu da Ülker Stadı'na gelerek oyunu kullandı. Belözoğlu'nun stada gelmesi sonrası bir grup üye yıldız oyuncu için tezahüratta bulunurken bazı üyeler de fotoğraf çektirmek için yanına gitti.

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    03 Haziran 2018, Pazar
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