Emre Belözoğlu: Avrupa Şampiyonası nasip değilmiş
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'nun futbola devam edip etmeyeceği merak konusuoldu. 40 yaşındaki deneyimli futbolcu, "Avrupa Şampiyonası'nda olmayı çok istemiştim ama nasip değilmiş" ifadelerini kullandı.
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