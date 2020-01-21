Emre Akbaba sahalara hızlı döndü
Emre Akbaba sahalara hızlı döndü. Galatasaraylı futbolcu 8 aylık sakatlık süreci sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynanan maçta formasına kavuşan sahala dönen Emre, ilk maçında fileleri havalandırmıştı.
27 yaşındaki Emre Akbaba, 8 ay 8 gün sonra çıktığı lig maçını da boş geçmedi. Başarılı futbolcu Yukatel Denizlispor karşısında Galatasaray'ın ilk golünü kaydetti. Emre Akbaba, ligde en son geçen sezonun 3. haftasında, 27 Ağustos 2018'de Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta ağları havalandırmıştı.
Denizlispor karşısında Galatasaray'ın ikinci golünü atan Radamel Falcao, bu sezon gol sayısını 4'e yükseltti. Ligin ilk yarısında uzun süren sakatlığı nedeniyle fazla görev alamayan Kolombiyalı forvet, 4 golünü de iç saha maçlarında kaydetti. 33 yaşındaki golcü, Antalyaspor maçında 2, Kasımpaşa sınavında 1 gol atmıştı. Falcao'nun Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.
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