Emircan Altıntaş: Erol Bulut ile çalışmak benim için büyük şans
Alanyasporlu futbolcu Emircan Altıntaş, A Spor'da Son Sayfa programına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Altıntaş, "Erol Bulut ile çalışmak benim için büyük şans. Alanyaspor'a gelerek iyi bir tercih yaptım." ifadelerini kullandı.
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