Emenike'nin eşinden bekarlığa veda partisi!
Türkiye'de Karabükspor ve Fenerbahçe formaları giyen Emmanuel Emenike, Nijerya güzeli Iheoma Nnadi ile evlendi. Nnadi, arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi düzenledi!
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