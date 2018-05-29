Emenike'nin eşinden bekarlığa veda partisi! – Fotomaç TV
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    Emenike'nin eşinden bekarlığa veda partisi!

    Türkiye'de Karabükspor ve Fenerbahçe formaları giyen Emmanuel Emenike, Nijerya güzeli Iheoma Nnadi ile evlendi. Nnadi, arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi düzenledi!

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    29 Mayıs 2018, Salı
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