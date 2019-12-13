Emenike'den flaş paylaşım! Geri dönüyorum...
Daha önce Fenerbahçe forması giyen Emmanuel Emenike sosyal medya hesabından gündem yaratacak bir paylaşımda bulundu. Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'da forma giyen ve geçtiğimiz ay sözleşmesi fesh edilen İnstagram'dan paylaşımda bulunan Emmanuel Emenike Türkiye'ye geri döneceğinin mesajını verdi.
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