Elneny: Allah'ın izniyle şampiyon olacağız
Beşiktaş'ın Mısırlı futbolcusu Muhammed Elneny, sezona başlarken ciddi zorluklar yaşadıklarını ancak şampiyon olacaklarını söyledi.
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