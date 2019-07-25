Eljif'ten sonra sıra Zajc'ta
Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferinden 16 milyon euro elde eden Fenrebahçe'de satılması planlanan isimlerden biri de Miha Zajc.
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