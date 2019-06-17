Sabah Gazetesi Muhabiri ve A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Transfer Raporu programında Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Özcan, "Eljif Elmas için Inter 9 milyon Euro, Atletico Madrid 12 milyon Euro önerdi" ifadelerini kullandı.