Eljif Elmas Napoli'de
Napoli Başkanı Aurelio De ?Laurentiis, Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın bu hafta takıma katılacağını duyurdu.
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