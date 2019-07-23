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Eljif Elmas Napoli kulüp binasında

Fenerbahçe'den Napoli'ye 16 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Eljif Elmas, İtalyan ekibinin kulüp binasına geldi. Genç futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni takımıyla sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'den ayrılarak İtalya Serie A ekibi Napoli'nin yolunu tutan Eljif Elmas, İtalya'ya ulaştı.

Ünlü gazeteci Di Marzio'nun kulüp binasından fotoğraflarını paylaştığı Makedon yıldız, sağlık kontrolünün ardından yeni takımıyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

EN PAHALI İKİNCİ TRANSFER

Fenerbahçe'den 16 milyon Euro artı bonuslar karşılığında Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, Cenk Tosun'un ardından Süper Lig'in ihraç ettiği en yüksek bedelli ikinci oyuncu oldu. Kuzey Makedonya takımlarından Rabotnicki'den 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'ye 180 bin Euro karşılığında transfer olan Eljif Elmas, yeni sezonda İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyecek. Sarı-lacivertliler, Elmas için İtalyanlardan 16 milyon Euro sözleşme fesih bedeli ve oyuncu performansına göre de 1 milyon 500 bin Euro bonus alacak. Fenerbahçe, rekor bedelle gerçekleşen bu transfer sonucu kasasını doldururken, 19 yaşındaki futbolcu da adını Süper Lig'in transfer tarihine yazdırdı.

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23 Temmuz 2019 , Salı
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