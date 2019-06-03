Eljif Elmas İspanya yolcusu!
Fenerbahçe'den ayrılacağı gündemde olan Eljif Elmas'ın rotası belli oldu. Eljif Elmas büyük ihtimalle yeni sezonda İspanya ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyecek.
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