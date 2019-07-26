Eljif Elmas Fenerbahçe taraftarına böyle veda etti
Fenerbahçe'den Napoli'ye rekor bir bonservis bedeliyle transfer olan Eljif Elmas, Fenerbahçe taraftarına bu video ile veda etti.
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