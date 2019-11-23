Ekuban'ın hedefi Galatasaray maçı
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle iki buçuk aydır forma giyemeyen Ekuban'ın gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor.
Trabzonspor'da Ekuban hedefini Galatasaray maçı olarak belirledi.
11 Eylül'de yapılan idmanda Fernandes ile girdiği ikili mücadele sonrası ayak tarak kemiğinde kırık oluşan Ganalı yıldızın gelecek hafta Galatasaray karşılaşmasıyla sahalara dönmesi bekleniyor.
21 kişilik maç kadrosuna alınmasına kesin gözüyle bakılan 25 yaşındaki oyuncunun yıldızın takıma dönüşü ile Trabzonspor'un hücum hattı da güçlenecek.
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