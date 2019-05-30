EGM'nin Emre Akbaba ve Metin Oktay temalı kamu spotu duygulandırdı
Emniyet Genel Müdürlüğü, trafikte cep telefonu kullanımı nedeniyle yaşanan kazalara dikkat çekmek amacıyla bir kamu spotu hazırladı. Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan yıldızı Emre Akbaba'nın oynadığı reklamdaki Metin Oktay detayı izleyenleri duygulandırdı.
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