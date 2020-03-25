Edibe Muriqi ile Vedat Muriqi'nin eğlenceli anları
Corona virüsü salgınının yayılma hızını yavaşlatmak için yapılan “Evde kal” çağrılarına uyan Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriqi'nin komik hallerini eşi Edibe Muriqi paylaştı. Vedat Muriqi'nin ev hallerini görüntüleyen eşi Edibe Muriqi, Vedat Muriqi'nin kendi fotoğrafının olduğu tişörtü giymesine, "Mütevazı Vedat'a bak hele" diye yanıt verdi.
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