Eden Hazard Real Madrid'de
Real Madrid, Chelsea'nin Belçikalı yıldız oyuncusu Eden ?Hazard'ı kadrosuna kattı.
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