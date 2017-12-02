Dursun Özbek'ten şok tavır! İşte o görüntüler...
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş yenilgisi sonrası Vodafone Park otoparkında aracına doğru giderken sinir haliyle dikkat çekti. Özbek, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
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Dursun Özbek'ten şok tavır! İşte o görüntüler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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