 Dursun Özbek'ten şok tavır! İşte o görüntüler... – Fotomaç TV
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    Dursun Özbek'ten şok tavır! İşte o görüntüler...

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    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş yenilgisi sonrası Vodafone Park otoparkında aracına doğru giderken sinir haliyle dikkat çekti. Özbek, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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