Dursun Özbek yeniden aday olacak mı? – Fotomaç TV
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    Dursun Özbek yeniden aday olacak mı?

    Galatasaray Kulübü yıllık olağan genel kurul toplantısı gerçekleşti. Eski başkan Dursun Özbek ve yönetimi, hem mali hem de idari açıdan oy çokluğuyla ibra edildi. Özbek, Mayıs ayında yeniden başkanlığa aday olup olmayacağını ise A Spor'a açıkladı...

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    31 Mart 2018, Cumartesi
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