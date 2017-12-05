Dursun Özbek açıkladı! Tudor gidiyor mu?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşen yönetim kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, ''Rutin bir toplantıyı yaptık. Konuları konuştuk. Son maçlarda takımımızın gösterdiği performans ve yapılması gerekenleri tartıştık. Hataların tekrarlanmaması ve performansın daha iyi duruma gelmesi için yapılacakları istişare ettik. Herhangi bir değişiklik olmayacak. Yola aynen devam edeceğiz. Bu tür durumlarda sil baştan her şeyi yapmak ve hoca değiştirmek doğru değil.''