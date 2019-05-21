Dünya Galatasaray'ı konuşuyor
Lig yarışında en yakın rakibi ?Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, dünya spor basınında manşetlere taşındı.
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