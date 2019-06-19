Dünya devleri Ozan Kabak'ın peşinde! Yeni teklif...

Transferde Ozan Kabak fırtınası esiyor. Galatasaray'da Fatih Terim'in parlattığı genç futbolcu geçtiğimiz sezonun devre arasında Almanya'nın yolunu tutmuştu. Stutgart'ta gösterdiği performans ile herkesi kendine hayran bırakan genç yıldız adayı Avrupa devlerini peşine takmış durumda. Takımı ile Bundesliga'da tutunamamasına rağmen performansı ile transferin gözdesi olan milli futbolcuya İtalya'nın dev kulübü Milan'ın talip olduğu öne sürüldü.

Di Marzio'nun haberine göre, İtalyan devi Milan, Ozan Kabak'ı kadrosunda görmek istiyor. Ozan için Alman devi Bayern Münih'in de devrede olduğu biliniyor. Genç oyuncunun Stutgart'tan ayrılacağına kesin gözüyle bakılırken yeni rotasının hangi kulüp olacağı şuan için belirsizliğini koruyor.