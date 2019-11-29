Dündar Keşaplı'dan Burak Yılmaz açıklaması!
İtalya'da yaşayan Türk gazeteci Dündar Keşaplı A Spor'da katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Sezon başında adı Lecce ile anılan Beşiktaş'ın golcü oyuncu Burak Yılmaz için İtalyan ekibinin, ocak ayında yeniden transfer girişimlerinde bulunacağı iddialarına dair konuşan Keşaplı "Lecce başkanı ile görüştüm bana Burak Yılmaz'ın gelmek istemediğini söyledi." dedi.
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