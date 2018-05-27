Dua Lipa, Kiev'i yaktı!
Real Madrid'in Liverpool'u 3-1 mağlup ederek 13. kez kupayı kaldırdığı Şampiyonlar Ligi finali öncesi dünyaca ünlü yıldız Dua Lipa sahne aldı. 22 yaşındaki ünlü şarkıcı, Kiev'de düzenlenen Şampiyonlar Ligi öncesinde verdiği konserle geceye damga vurdu. Lipa, günler öncesinden hazırlık yaptığı sahne şovuyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.
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