Drogheda'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı
İrlanda'nın Drogheda United takımı corona virüsü salgınıyla mücadele için Türkiye'nin gönderdiği ekipmanlara Osmanlı'nın 173 yıl önce yaptığı yardımı hatırlatarak teşekkür etti.
Corona virüsüyle mücadele kapsamında Türkiye'den yardım kolileri alan İrlanda'nın Drogheda United takımı Türkiye'ye teşekkür etti.
Armasında ay-yıldız bulunan Drogheda takımı, Türkiye ve İrlanda bayraklarının yer aldığı yardım kolilerinin fotoğrafını paylaştı.
Yayınlanan fotoğrafta kolilerin üzerinde Mevlânâ'nın ''Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" sözlerine yer verilmesi dikkat çekti. Takımın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "1847'de, kıtlık zamanında Türk devleti İrlanda'ya 3 gemiyle yiyecek gönderdi ve bu gemiler Drogheda'ya gelmişti. Aynı devlet bu hafta da kişisel koruyucu ekipman gönderdi" denildi. "Teşekkürler Türkiye" ifadesiyle bitirilen paylaşım binlerce beğeni aldı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Lionel Messi en çok beğendiği 15 genç futbolcuyu açıkladı
- Dev derbi öncesi Ersun Yanal ve Fatih Terim'in planları ortaya çıktı
- Bilim insanlarından korkutan açıklama! 'Bu sezon çok zor...'
- İzmir'de yer sarı gök kırmızı! Göztepe taraftarları 7'den 70'e...
- Milli yıldız Mesut Özil'in yanına! İşte o teklif
- Cenk Tosun golle döndü!
- Ersun Yanal ve Fatih Terim arasında büyük fark!
- İtalya'da o belge sızdırıldı! Serie A...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.