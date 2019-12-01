Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda Talha Ahmet Erdem dünya şampiyonu oldu!
Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonasında Talha Ahmet Erdem altın madalya kazanarak, bu alanda Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.
Portekiz'de devam eden Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda Talha Ahmet Erdem altın madalya kazanarak, bu alanda Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Guimaraes kentindeki şampiyonada, erkekler 81 kiloda Talha Ahmet Erdem, altın madalya kazandı. Milli sporcu, finalde ev sahibi ülkeden Corte Diogo'yu 4-2 yenerek, Türkiye'ye bu alanda ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.
Organizasyonda mücadele eden diğer milli sporcu Mehmet Can Topal ise finalde Portekizli Maia Hugo'ya 2-1 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.
Şampiyona, bugün yapılacak müsabakalarla sona erecek.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
- Maç sonu üçlüsü sürpriz isimden!
- Göztepe - Fenerbahçe maçından kareler...
- Ersun Yanal'dan şok karar! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i
- İşte Beşiktaş-Slovan Bratislava maçından kareler!
- Son dakika: Galatasaray'da bir ayrılık kararı daha!
- Mehmet Topal çıldırttı! "Acilen futbolu bırakmalısın"
- Trabzonspor'un genç yıldızı Behlül Aydın ile ilgili şaşırtan gerçek
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.