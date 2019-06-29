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Douglas Beşiktaş'a doğru

Beşiktaş, bonservisi elinde olan Brezilyalı sağ bek Douglas ile büyük ölçüde anlaştı... Transferde bir aksilik olmaması durumunda tecrübeli oyuncu, 8 temmuz'da siyah beyazlı takımın Riva'daki kampına katılacak...

Beşiktaş, savunmanın sağını Douglas ile güçlendirecek... Siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezon Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen brezilyalı oyuncuyla büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Barcelona ile de sözleşmesi biten Douglas'ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmaya hazırlanan Beşiktaş'ın 28 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Biyah beyazlı ekibin, kısa süre içinde Douglas'ın transferiyle ilgili resmi açıklamayı yapacağı öğrenildi...

Transferde olumsuz bir gelişme yaşanmaması durumunda, brezilyalı sağ bek, 8 temmuz'da Beşiktaş'ın Riva'da başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarına katılacak.

Sivasspor'da sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Douglas, süper lig'de forma giydiği 32 maçta 3 gol atarken 7 de asist yaptı...

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29 Haziran 2019 , Cumartesi
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