Dorukhan'ın talipleri artıyor
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Dorukhan Toköz için üç İtalyan ekibinin menajerler aracılığıyla girişimde bulunduğu öğrenildi.
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