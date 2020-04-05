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Dorukhan Toköz: Beşiktaş ile hiç para konuşmadım

Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz, menajerinin yaptığı açıklamaların ardından sosyal medya hesabı üzerinden siyah beyazlı taraftarlar ve futbol kamuoyuna seslendi.

Milli futbolcu, menajerinin "Beşiktaş'tan yazılı bir teklif almadık" açıklamasının ardından yaşanan polemiklere son noktayı koydu ve "Beşiktaş'a imza attığım ilk gün para konuşmadım, bugün de dünyanın ve vatanımın böylesine zor günler geçirdiği bir dönemde ne kontrat, ne para talebim olur. Başka bir şey de konuşmam. Bu zor günlerde çıkan ve gerçek olmayan bir haberi, karakterime ters olduğu için yalanlama ihtiyacımız da maalesef yanlış anlaşıldı. A Milli Takım seviyesine yükseldiğim kulübümde mutluyum. Sizden ricam algılara inanmayın. Sahalara ve formama geri döndüğüm günlerde her şey konuşulur, halledilir. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

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05 Nisan 2020 , Pazar
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