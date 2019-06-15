Dortmund Eljif Elmas'ın peşinde
Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'un Eljif Elmas için Kagawa, Ömer Toprak ve 3 milyon euro önerdiğini açıkladı.
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