Dört büyüklerin transfer gündemi
Çiğdem Ceylan'ın moderatörlüğünde A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Sabah Sporu programında dört büyüklerin transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.
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