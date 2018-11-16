Dört büyük takımın borsa değerleri
GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un borsa değerlerindeki son durumu A Spor ekranlarına yorumladı.
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