Dolmabahçe'de dev derbi
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek... Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, geride kalan 8 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Üçer beraberlik ve yenilgi alan siyah-beyazlı takımın 9 puanı bulunuyor.
Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz ekibi Braga'ya evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş, derbiyi kazanarak toparlanma sürecine girmeyi amaçlıyor.
Abdullah Avcı'nın ekibinde sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle derbi öncesi büyük sıkıntı yaşanıyor.
Siyah-beyazlı ekipte Burak Yılmaz, Douglas, N'Koudou, Victor Ruiz ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.
Beşiktaş gibi sezona istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray da derbiyi kazanarak yükselişe geçmeyi hedefliyor.
Geride kalan 8 haftada 13 puan toplayabilen sarı kırmızılılar, Beşiktaş'ı mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid deplasmanı öncesinde de moral bulmak istiyor.
Galatasaray'da kart cezalısı Ömer Bayram ile sakatlığı bulunan Radamel Falcao zorlu Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek... Sakatlığı geçen Lemina ise Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek.
Vodafone Park'ta saat 19'da başlayacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini Mete Kalkavan yönetecek.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Abdullah Avcı'dan Burak Yılmaz kararı!
- İşte temsilcilerimizin gruplarında güncel puan durumu!
- Beşiktaş'ta büyük kayıp!
- Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş Max Kruse kararı!
- Galatasaray'a büyük piyango!
- Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük fark!
- İngilizlerde Sturridge ve Sörloth pişmanlığı!
- Başakşehir'den beklenen karar! Arda Turan ve sözleşme...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.