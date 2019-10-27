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Dolmabahçe'de dev derbi

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek... Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, geride kalan 8 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Üçer beraberlik ve yenilgi alan siyah-beyazlı takımın 9 puanı bulunuyor.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz ekibi Braga'ya evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş, derbiyi kazanarak toparlanma sürecine girmeyi amaçlıyor.

Abdullah Avcı'nın ekibinde sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle derbi öncesi büyük sıkıntı yaşanıyor.

Siyah-beyazlı ekipte Burak Yılmaz, Douglas, N'Koudou, Victor Ruiz ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.

Beşiktaş gibi sezona istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray da derbiyi kazanarak yükselişe geçmeyi hedefliyor.

Geride kalan 8 haftada 13 puan toplayabilen sarı kırmızılılar, Beşiktaş'ı mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid deplasmanı öncesinde de moral bulmak istiyor.

Galatasaray'da kart cezalısı Ömer Bayram ile sakatlığı bulunan Radamel Falcao zorlu Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek... Sakatlığı geçen Lemina ise Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek.

Vodafone Park'ta saat 19'da başlayacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini Mete Kalkavan yönetecek.

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27 Ekim 2019 , Pazar
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