Doğukan Sinik'ten Tamer Tuna sözleri
Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Antalyaspr 1-0 kazandı ve kritik 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Galibiyet sonrası Antalyaspor'un yıldız ismi Doğukan Sinik A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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