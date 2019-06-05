Doğan Erdoğan Kartal oluyor
Beşiktaş, Avusturya'nın LASK Linz takımında oynayan Doğan Erdoğan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
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