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Diego Costa'nın koronavirüs şakası şaşırttı!

NBA'de Rudy Gobert'in yaptığı koronavirüs şakasından sonra bir olay hareket de Diego Costa'dan geldi. Atletico Madrid'in forvet oyuncusu Costa, Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçından sonra gazetecilere doğru dönerek öksürdü ve koronavirüs şakası yaptı.

Atletico Madrid'in Brezilya asıllı İspanyol golcüsü Diego Costa, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynadıkları maç sonrası gazetecilere dönüp öksürerek koronavirüs şakası yaptı.

Forvet oyuncusunun bu hareketi bazı kesimler tarafından tepki çekti. Daha önce de Utah Jazz'ın Fransız basketbolcusu Rudy Gobert, basın toplantısında mikrofonlara dokunarak virüsle alay etmişti. Yıldız basketbolcunun daha sonra koronavirüse yakalandığı açıklandı ve NBA maçları askıya alındı.

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12 Mart 2020 , Perşembe
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