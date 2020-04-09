Didier Drogba mekik çekme akımına katıldı! Galatasaray detayı...
Juventus formasını giyen Cristiano Ronaldo'nun başlattığı mekik çekme yarışmasına Fildişi Sahilli efsane futbolcu Didier Drogba da katıldı. Yıldız futbolcunun giydiği Galatasaray şortu ise dikkatlerden kaçmadı.
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