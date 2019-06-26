Diagne'nin yerine ilk aday Chicharito | Video haber
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Diagne'nin satılması durumunda Chicharıto için girişimlerini hızlandıracak.
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