Diagne'nin sözleşme detayları belli oldu
Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne'nin sözleşme detayları belli oldu.
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