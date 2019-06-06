Diagne'nin satışına şartlı onay
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, satılması gündemde olan? Mbaye Diagne için şartlı onay verdi. Terim, "Daha iyisini alacaksak satalım" görüşünde.
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