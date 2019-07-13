Diagne'nin performansı umutlandırdı
Galatasaray'ın ciddi bonservis geliri beklediğİ Mbaye Diagne Afrika? Kupası'nda Senegal'in Benin'i 1-0 yendiği mücadelede maçın adamı seçildi.
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