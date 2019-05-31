Diagne'den transfer açıklaması
Galatasaray'ın golcü futbolcusu ?Diagne, sarı kırmızılı kulüpten ayrılması durumunda kendisine en yüksek ücreti veren kulübe gideceğini söyledi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fatih Terim Beşiktaşlı Gökhan Töre ile görüştü
- Süper Lig'de sezonun 11'i belli oldu!
- Galatasaray büyük oynuyor! Falcao...
- Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi şoku!
- Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un borsa değerleri!
- TFF Hasan Şaş için harekete geçti
- Fatih Terim akşam istifa etti sabah geri döndü
- İtalya'da gündem Diagne! 4. Lig'den transfer...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.