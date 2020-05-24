Diagne'den olay sözler: Galatasaray isterse hemen kulüp bulurum
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Senegall golcü Mbaye Diagne, İngiliz basınına verdiği röportajda geleceğine ilişkin konuştu. Tecrübeli oyuncu, satılmak istenmesi durumunda kendisine hemen kulüp bulabileceğini söyledi.
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