Diagne'den kutlama açıklaması
Galatasaray'ın Senegalli golcüsü ?Mbaye Diagne, Türk? Telekom Stadı'ndaki şampiyonluk kutlamalarına katılamasının sebebini açıkladı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Diagne'den taraftarı kızdıran paylaşım
- Anlaşma tamam... Diagne'den flaş Gomis hamlesi! Transfer bedeli...
- İşte Galatasaray'ın yeni penaltıcısı!
- Shinji Kagawa bombası! Galatasaray...
- Şampiyonluk rotasyonu! İşte Sivasspor 11'i...
- Fatih Terim Beşiktaşlı Gökhan Töre ile görüştü
- Fatih Terim'in Diagne kararı! Yerine...
- Galatasaray Süper Lig'in yıldızını bedelsiz olarak kadrosuna katıyor!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.