Diagne'den kayıp büyük olacak
Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne değer kaybediyor... Sarı-kırmızılı takımla 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Senegalli forvetin piyasa değeri yüzde 50 azaldı.
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