Diagne Suudi Arabistan yolunda | Video haber
Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ?Mbaye Diagne'nin Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaştığı öne sürüldü.
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