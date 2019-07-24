Diagne için en yüksek teklif 9.5 milyon euro
Galatasaray'ın bonservisinden en az 13 milyon euro beklediği Diagne için, sarı kırmızılı takıma gelen en yüksek teklifin 9.5 milyon euro olduğu ortaya çıktı...
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