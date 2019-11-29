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Diagne Galatasaray'a dönmek istiyor

Mbaye Diagne, Galatasaray'a dönmek istiyor. Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Senegalli golcü, Belçika ekibinde beklediğini bulamadı. Club Brugge'ün Paris Saint-Germain ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında takımın penaltıcısının elinden topu alarak atışı kendisi kullanan ve kaçıran Diagne kadro dışı bırakılmıştı. Sergilediği disiplinsiz tavırlarla Belçika ekibinde istenmeyen adam haline gelen Diagne, Galatasaray'a dönmek istediğini iletti.

Galatasaray'da iletişim halinde olduğu yetkililer ile görüşen Diagne'nin "Burada teknik direktör ile aram kötü. Anderlecht yerine Şampiyonlar Ligi için Club Brugge'ü seçtim ama istediğim süreyi alamadım. Ocak'ta Galatasaray'a dönmek istiyorum" dediği öğrenildi.

Belçika ekibi yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Diagne için Galatasaray'a 3 milyon 350 bin Euro kiralama bedeli ödedi. Oyuncunun yıllık garanti ücretininin tamamını ise Galatasaray karşılıyor. Club Brugge 30 Haziran 2020 tarihine kadar 13 milyon Euro ödediği takdirde Diagne'nin bonservis bedelini satın alabilecek.

Mbaye Diagne Club Brugge formasıyla bu sezon 9 resmi maça çıktı ve toplam 4 gol kaydetti.

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29 Kasım 2019 , Cuma
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