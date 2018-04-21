Devlet Bahçeli'den Şenol Güneş sözleri

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Şenol Güneş hakkında konuştu. "Beşiktaş'ın hocası Türkiye'nin hocasıdır. Türkiye'yi dünya üçüncülüğüne taşımış bir değerdir. Kendisine yapılan saldırıyı şiddetle kınadım. Geçmiş olsun dileklerimi bildirdim. Beşiktaş sahadan kaçmaz."